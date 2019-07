Incidente sulla strada del Ponte di Vedano, il 118 interviene in codice rosso

Grave incidente stradale sulla Sp57 del Ponte di Vedano, in territorio del Comune di Lozza.

È accaduto alle 19.15, sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 in codice rosso, per soccorrere due persone.

Una delle due persone coinvolte è stata trasferita in gravi condizioni, in pericolo di vita. L’altra non avrebbe riportato ferite gravi.

Ci sono in posto anche i vigili del fuoco, con una squadra, per la messa in sicurezza.