La Notte bianca riaccende Vedano

Ritorna la “Notte Bianca degli Artisti“, l’attesissimo appuntamento estivo di Vedano Olona: sabato 13 luglio dalle 19 alle 24 le principali vie del paese (l’intero centro fino a spingersi alla zona dei parchi Spech e Fara Forni-e ripiegare poi su via I° maggio, all’altezza dell’uscita di via Sciesa) verranno chiuse al traffico, per dare spazio ai negozi aperti con musica dal vivo, aree food & beverage, luci, shopping e spettacolo.

Promossa dall’Amministrazione comunale e realizzata in collaborazione con l’Associazione Commercianti di Vedano, la manifestazione è ormai un classico che presenta però sempre molte novità e proposte originali e coinvolgenti.

«Si prevede quindi un’alta partecipazione di pubblico, che potrà usufruire delle vie pedonalizzate, muovendosi in tutta tranquillità e sicurezza per trascorrere una serata ricca di iniziative e attrattive – spiegano gli organizzatori – Per ogni necessità si potrà contare sulla presenza e sulla collaborazione della Polizia locale, delle Forze dell’ordine, della postazione fissa di un’ambulanza per il servizio di assistenza sanitaria e della presenza dei volontari dei City Angels (con cui il Comune ha avviato una convenzione) e dell’Associazione Carabinieri in congedo».

Grande attenzione è stata posta per le aree parcheggio: si consiglia, in particolare a chi viene da fuori, di lasciare l’auto al piazzale del Cimitero, nei pressi delle scuole medie ed elementari, nel parcheggio Lati (aperto per l’occasione al pubblico) o al di là della stazione.

Inoltre, le vie verranno attrezzate con numerosi cestini e bidoni, facilitando così i partecipanti ad una civile e corretta raccolta differenziata.

«La Notte Bianca degli Artisti è la festa che più di ogni altra coinvolge i commercianti, mettendoli insieme per proporre un evento unico che ha sempre un grande richiamo. Un evento formato da tante iniziative e performance, dalla musica allo shopping, dal cibo di strada ai laboratori, che rendono differente ogni piazza e via” – dice il sindaco Cristiano Citterio – Con questo appuntamento, che è stata una delle prime iniziative del primo mandato di Vedano Viva, siamo riusciti a coniugare gli obiettivi di socializzazione, aggregazione e di rilancio del commercio dei negozi cittadini».