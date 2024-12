Prossima Vedano dopo la raffica di furti nelle case chiede la convocazione della Commissione sicurezza

Prossima Vedano lancia l’allarme dopo una raffica di furti in appartamento che si è registrata anche a vedano Olona nelle ultime settimane e chiede che venga convocata al più presto la Commissione sicurezza.

«Nel corso delle ultime settimane il fenomeno dei furti e dei tentati furti in abitazione si è incrementato notevolmente su tutto il territorio della provincia di Varese – si legge nella richiesta di convocazione urgente della Commissione consiliare – Considerato che il territorio del Comune di Vedano Olona è stato anch’esso oggetto di tali episodi e con l’approssimarsi del periodo festivo è plausibile possano ulteriormente crescere in termini di numeri, il gruppo Prossima Vedano ritiene doveroso attenzionare al meglio la questione e richiedere opportuni chiarimenti all’Amministrazione comunale in carica. Visto che in occasione dei consigli comunali e nell’ultima Commissione è stata rimarcata la volontà, da parte dell’Amministrazione, di investire sul comparto sicurezza e di avviare un progetto di controllo del territorio da parte della Polizia locale oltre gli orari di lavoro previsti si chiede di convocare con urgenza una seduta della Commissione sicurezza inserendo all’ordine del giorno le iniziative ed azioni promosse dall’Amministrazione comunale per contrastare il fenomeno di furti e tentati furti sul territorio; aggiornamenti sullo stato del progetto Controllo del Vicinato; gli investimenti previsti sul comparto sicurezza e stato dei lavori, il resoconto sul progetto di controllo del territorio dalla Polizia locale».