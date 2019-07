La Pfm in concerto a Cairate con “Qualcosa per il mondo”

Venerdì 19 luglio alle ore 21.00 presso l’oratorio di Bolladello di Cairate, l’associazione culturale Qualcosa per il mondo, Nomadi fans club organizza PFM in concerto – The very best tvb.

I biglietti per l’evento sono venduti presso la Libreria Millestorie, Bar Sport Bistrot e Ristorante Menzaghi a Fagnano Olona (VA); alla libreria Carù a Gallarate (VA) e su www.liveticket.it al costo di € 24.00.

Per info e biglietti contattare i numeri 3939176740 e 3341726971

PFM, La Premiata Forneria Marconi (nota anche come PFM) è un gruppo musicale rock progressivo italiano che ha avuto grande popolarità, sia in Italia sia a livello internazionale (nel Regno Unito, in America e in Giappone).