La savana al Parco Butti con “Mia e il leone bianco”

Il cinema di Esterno notte arriva a Viggiù e propone ai bambini e alle loro famiglie di guardare sotto le stelle il film “Mia e il Leone bianco” del regista francese di Gilles de Maistre, in programma per domenica 4 agosto alle ore 21.15 al Parco Butti, trasformato per l’occasione in arena all’aperto.

Mia è solo una bambina quando stringe una straordinaria amicizia con Charlie, un leoncino bianco nato nell’allevamento di felini dei genitori in Sudafrica. Per anni i due crescono insieme e condividono ogni cosa. Ma un giorno Mia scopre che di un piano che minaccia il suo leone e insieme manda in frantumi l’immagine della sua famiglia, così, ormai quattordicenne, si lancia in un’incredibile avventura con Charlie.

Tre anni di riprese per questo film che ha immagini da documentario e una trama da favola, ma moderna, ecologia, che arriva dritta al cuore di grandi e piccini e che denunciando la pratica, incredibilmente legale della caccia ai leoni. Durante i safari i turisti, pagando laute cifre, possono uccidere i grossi felini allevati con l’unico scopo di essere ammazzati. E questo nonostante la popolazione dei leoni si sia ridotta del 40% negli ultimi 30 anni. Così la fuga del leone di Mia verso la libertà diventa un appello per tutta la specie.

Per il calendario completo e info costi consultare la locandina della rassegna Esterno Notte sul sito di Filmstudio90.it.