Il cinema sotto le stelle a misura di bambino

Bambini al cinema all’aperto, nelle sere d’estate, assieme alle loro famiglie.

La proposta è inserita nel ricco calendario di “Esterno Notte”, la rassegna cinematografica promossa dall’associazione Filmstudio90 che giunge quest’anno alla 32^ edizione, con un calendario di oltre 40 serate ospitate dalla tensostruttura dei Giardini Estensi a Varese cui si aggiungono le proiezioni di Angera, Besozzo, Carnago, Castiglione Olona, Clivio, Gazzada Schianno, Induno Olona, Vedano Olona e Viggiù. Il tutto in poco più di due mesi, dal 13 giugno sino al 1° settembre. Con 9 film e 10 serate adatte alle famiglie, alcune a ingresso gratuito o prezzo comunque contenuto (6.50 € biglietto intero, ridotto a 3 euro per minori di 25 anni).

Il primo film della rassegna adatto anche a un pubblico di giovanissimi (bambini in età scolare) è “Spiderman – Un nuovo universo” di Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman che quest’anno ha vinto sia l’Oscar che il Golden Globe come miglior film d’animazione (sabato 15 giugno alle ore 21.30 ai Giardini Estensi), adatto ai bambini.

Altra animazione che piace sia ai bambini che agli adulti è il lungometraggio giapponese “Mirai” (candidato all’Oscar), che racconta dell’arrivo di una sorellina in famiglia ed è in programma venerdì 21 giugno alle ore 21.45 a Besozzo, con ingresso gratuito e poi in replica, sempre gratuita, anche venerdì 19 luglio alle ore 21.30 ad Angera.

A ingresso gratuito anche il film “Zanna Bianca”, ispirato al celebre romanzo di Jack London (per bambini in età scolare), in calendario per venerdì 5 luglio alle ore 21.30 a Clivio. La settimana successiva a ospitare l’appuntamento dedicato ai bambini sarà Gazzada Schianno con l’animazione belga ambientata a Buckingham palace “Rex- un cucciolo a palazzo” (sabato 13 luglio alle ore 21.30).

Ultimo appuntamento per famiglie con il cinema all’aperto di Esterno notte di luglio è per venerdì 26 a Carnago, con il film americano “Alpha – Un’amicizia forte come la vita”.

Sempre a Carnago anche il primo appuntamento del cinema all’aperto per famiglie di agosto, con “Il ritorno di Mary Poppins” di Rob Marshall, mentre domenica 4 agosto l’appuntamento è al Parco Butti di Viggiù con il film francese “Mia e il Leone Bianco”.

Sarà invece proiettato a Varese, sul grande schermo dei Giardini Estensi la nuova versione cinematografica di “Dumbo” firmata di Tim Burton (martedì 12 agosto) e, sempre a Varese, “Toy story 4” (sabato 24 agosto).

Per il calendario completo e info costi consultare la locandina della rassegna Esterno Notte sul sito di Filmstudio90.it.