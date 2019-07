Rex, da Buckingham Palace alla piazza di Abbiate

Per la prima volta in oltre trent’anni di carriera, il cinema all’aperto di Esterno Notte arriva in piazza ad Abbiate Guazzone per proporre a grandi e piccini un film d’animazione adatto a tutta la famiglia: “Rex, un cucciolo a palazzo”, di Ben Stassenore, che sarà proiettato sabato 13 luglio alle 21.30 in piazza S.S. Pietro e Paolo.

Un amico a quattro zampe viziatissimo, costretto velocemente a fare i conti con il bello e il brutto della vita autonoma, in mezzo alla strada. Anzi peggio, nei quartieri più malfamati della capitale inglese. È la storia di Rex, cresciuto a Buckingham Palace come un principe, dato che è il cagnolino preferito della regina Elisabetta.

Ma un giorno perde le tracce della sua amata padrona e finisce per sbaglio in uno dei più terribili clan di lotta canina nei sobborghi di Londra. Tra mille peripezie e spericolati combattimenti, nel suo epico viaggio per tornare a Palazzo, avrà modo di conoscere i veri valori della vita, il potere dell’amicizia e perfino l’amore.

Il costo del biglietto è di 3 euro per i minori di 25 anni e 6,50 € l’intero (5 euro il ridotto).

Per il calendario completo consultare la locandina della rassegna Esterno Notte sul sito di Filmstudio90.it.

Per maggiori informazioni: filmstudio90@filmstudio90.it oppure 0332 830053.