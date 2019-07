L’AirHelp Score di Malpensa: bene l’offerta commerciale, meno la puntualità

Nel bene o nel male, a seconda di come verrà gestito, il bridge, ovvero il trasferimento temporaneo dei voli da Linate, potrà modificarlo. Intanto però l’AirHelp Score non premia Malpensa. Si tratta di un indicatore che valuta oltre 130 aeroporti di tutto il mondo, prendendo in considerazione intanto la puntualità dei voli, quindi la qualità dei servizi e l’offerta commerciale attraverso una survey che coinvolge i passeggeri. A calcolarlo è AirHelp, azienda statunitense che offre assistenza ai passeggeri nelle richieste di rimborso per i voli arrivati a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore. Varesenews ha isolato i dati relativi ai primi dieci aeroporti europei e li ha confrontati con quelli di Malpensa e Fiumicino. Questo il risultato:

Come si può vedere, è quello di Atene l’aeroporto migliore: su una scala da 1 a 10 ottiene infatti un punteggio pari a 8,38. Seguono Danzica con 8,35 e Tenerife Nord con 8,26. Malpensa, che nella classifica complessiva si trova al 95simo posto, deve accontentarsi di un punteggio di 7,22, appena inferiore al 7,23 dello scalo romano. Ma cosa succede se si scompone l’indice in una delle sue tre componenti?

La prima è quella che riguarda la puntualità dei voli ed è, come dire, la più oggettiva di tutte, dato che prende in considerazione gli eventuali ritardi registrati dai voli in arrivo e in partenza. Un volo è considerato puntuale se ha un ritardo entro i 15 minuti rispetto all’orario annunciato. Questo indicatore pesa per il 60% sul punteggio totale. Ecco i risultati:

In questo caso a trionfare è l’aeroporto Charleroi di Bruxelles, che ottiene un punteggio di 8,6. Seguono Stavanger-Sola, in Norvegia, con 8,3 e Danzica con 8,2. Questa categoria è quella che più penalizza Malpensa, che ottiene un punteggio di 6,7. Questo significa che solo due voli su tre decollano o atterranno dalla brughiera entro 15 minuti dall’orario previsto. L’aggiunta di quelli di Linate migliorerà o peggiorerà questo indicatore?

Per scoprirlo, bisognerà attendere ovviamente la conclusione del bridge. Nel frattempo, è possibile scoprire come i passeggeri valutino la qualità del servizio offerto dagli scali. Questo indicatore, che pesa il 20% sull’indice complessivo, è calcolato a partire da una survey che ha coinvolto oltre 40mila persone in tutto il mondo. A chi viaggia viene chiesto di valutare il servizio clienti, i tempi d’attesa e la pulizia dello scalo. Ecco i risultati:

Malpensa deve accontentarsi di un punteggio di 7,7, lontano dal 9 che premia lo scalo di Atene. Sul podio due aeroporti polacchi: Cracovia con 8,8 e Danzica con 8,7. L’ultimo elemento, che pesa anch’esso per il 20% sul totale, riguarda l’offerta commerciale, ovvero i negozi ed i servizi che è possibile trovare all’interno dell’aerostazione. Anche in questo caso, il risultato nasce da una survey condotta tra i passeggeri.

Made in Italy e buona cucina ‘spingono’ lo scalo della brughiera, che riesce a ridurre ad appena mezzo punto il gap con Atene, che ancora una volta risulta l’aeroporto vincitore: 8,2 il punteggio per lo scalo italiano, 8,7 per quello greco. Sul podio compaiono per la prima volta Malaga e Madrid-Barajas, appaiate a 8,7. Questi dunque i voti con i quali Malpensa si appresta ad affrontare l’esame del bridge: riuscirà ad essere promossa?