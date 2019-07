Libri da buttare? La biblioteca “li salva”

Che fine fanno i libri della biblioteca, vecchi, usurati, mai presi in prestito? Finiscono in grandi scatoloni e buttati. Chi ama i libri “soffrirà” all’idea ma non c’è altra soluzione: lo spazio delle biblioteche, anche di quelle molto grandi, non è “infinito” ed è quindi necessario, ciclicamente, fare un po’ di ordine, eliminare vecchie opere e mettere in catalogo le nuove uscite.

Ma chi ama i libri cerca di fare il possibile per dare ai volumi una seconda opportunità. È quello che ha deciso di fare la bibliotecaria di Azzate Marica Casagrande: «La nostra Biblioteca sta provvedendo a fare la “revisione del patrimonio librario” ovvero stiamo provvedendo a scartare i libri superati, obsoleti, rovinati e anche di libri che non vanno in prestito da tantissimi anni. Fra quest’ultimi, in particolare fra quelli per i bambini, si trovano dei testi ancora molto belli e interessanti.

Allora abbiamo pensato di fare la campagna: “Salva un libro!” Abbiamo messo in esposizione i libri che andrebbero buttati ed ogni bambino che ne prende uno in prestito mette il suo nome sul foglio intitolato: “Ho salvato un libro!” l’iniziativa piace: in una sola mattina ne abbiamo salvati ben otto».