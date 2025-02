Daniele Cassioli incontra i ragazzi delle medie di Azzate: “Affrontate con grinta le difficoltà”

Questa mattina, giovedì 27 febbraio, le classi terze della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di Azzate hanno avuto la possibilità di incontrare il pluricampione paralimpico mondiale di sci nautico Daniele Cassioli.

“I ragazzi sono rimasti rapiti dalle sue parole per tutta la durata dell’incontro – raccontano le insegnanti – . Il campione ha innanzitutto esposto le difficoltà quotidiane di una persona cieca e le rinunce vissute da piccolo; per esempio adorava il calcio ma non esistevano squadre per non vedenti, così si è dedicato ad uno sport che lo ha riempito di soddisfazioni e che ogni volta gli regala un gran senso di libertà e di gratitudine”.

“Su questa parola Daniele si è soffermato molto, per spiegare ai ragazzi che di fronte alle difficoltà dobbiamo fermarci a riflettere e capire come porci rispetto ad esse . I problemi non cambiano, ma cambiare l’atteggiamento con il quale affrontarli ci regala delle grandi opportunità”, concludono i professori presenti all’incontro al fianco dei ragazzi.

L’ evento è stato proposto dall’Associazione Genitori ” Insieme per la scuola” che ha acquistato copie dei suoi libri da donare alla biblioteca scolastica e sovvenzionato l’Associazione Real Eyes che promuove lo sport e le attività ludico motorie tra bambini e ragazzi non vedenti della quale Daniele è presidente.