Mini piscina o vasca idromassaggio? Scopri qual è la soluzione perfetta per te!

Al giorno d’oggi tutti quanti possiamo permetterci di installare in casa una vasca idromassaggio o una minipiscina: un lusso che un tempo era riservato a pochi ma che oggi è diventato sempre più accessibile. I prezzi di questi gioiellini tecnologici sono oggi molto competitivi, specialmente se scegliamo di acquistarli online e vista l’ampia scelta ognuno ha la possibilità di decidere su che budget rimanere. Non è un caso che negli ultimi anni sia le mini piscine che le vasche idromassaggio hanno conosciuto un vero e proprio boom di vendite. I costi si sono ridotti e sempre più persone hanno potuto realizzare il sogno di avere una piccola spa nel proprio bagno o nel proprio giardino.

In molti però quando si trovano ad acquistare questi complementi si chiedono quale sia la soluzione migliore per le loro esigenze. Meglio mini piscina o idromassaggio ? Effettivamente, anche se queste due alternative hanno diverse caratteristiche in comune non sono la stessa cosa. Presentano delle differenze importanti che conviene valutare prima dell’acquisto in modo da essere sicuri di fare la scelta giusta.

Mini piscina e vasca idromassaggio: le differenze

La vasca idromassaggio e la mini piscina potrebbero sembrare a prima vista la stessa cosa. Se infatti ci limitiamo ad osservare una fotografia difficilmente riusciamo a capire quale sia l’una e quale l’altra. Entrambe sono dotate di una serie di funzioni che garantiscono il massimo del comfort, ma presentano anche delle differenze importanti, specialmente dal punto di vista funzionale. La vasca idromassaggio infatti è concepita per un utilizzo interno e viene collegata direttamente alla rete idrica di casa. La si riempie come una qualsiasi vasca da bagno e quando si ha finito di usarla la si svuota normalmente. Questa è la principale differenza, perché la mini piscina al contrario non è quasi mai collegata alla rete idrica casalinga, non deve essere svuotata ogni volta ma viene gestita piuttosto come una vera e propria piscina. La si può installare sia all’interno che soprattutto all’esterno.

Meglio una mini piscina o una vasca idromassaggio classica?

Se l’obiettivo è quello di avere un idromassaggio per rilassarsi e divertirsi anche all’aperto o in stanze della casa diverse dal bagno (come per esempio una camera da letto) sicuramente bisogna optare per una mini piscina. È infatti più versatile e viene sempre consigliata quando gli scopi sono puramente ricreativi. Se al contrario si desidera inserire nel proprio bagno una vasca che sia dotata di funzioni extra come appunto i getti massaggianti, ma anche la radio, la cromoterapia e via dicendo si può scegliere tranquillamente una vasca idromassaggio. Bisogna però controllare di avere lo spazio necessario ed i collegamenti alla rete idrica ma anche a quella elettrica.

Oggigiorno sempre più persone scelgono le mini piscine perché sono praticamente la versione evoluta della classica vasca idromassaggio. Le funzioni che offrono sono infatti le medesime ma si possono posizionare ovunque si desidera, anche all’aperto. Sul mercato si trovano moltissimi modelli, adatti a tutte le tasche e perfetti per qualsiasi contesto nello specifico. Il prezzo è leggermente più alto ma se acquistate online non risulta per nulla esagerato, anzi!