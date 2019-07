Palio dei Castelli: tutto pronto per il gran finale

Secondo weekend di Palio a Castiglione Olona, dove da questa sera fino a domenica sera ci si potrà avventurare in un suggestivo viaggio nel tempo, tra le atmosfere medievali ricostruite nel parco del Castello di Monteruzzo, al corteggio storico per le vie del borgo antico o fare il tifo per i bottari che correranno per la conquista del Palio.

La festa inizia questa sera, venerdì 5 luglio, alle 19,30 al Castello di Monteruzzo con l’apertura di “Medioevo in mostra” con antichi mestieri, giocolieri, mangiafuoco e giochi con la possibilità di assaggiare bevande e cibi medievali. A seguire musica dal vivo fino a tarda notte. Dalle 19 alle 24 si potranno visitare le mostre allestite nel Castello.

Sabato 6 luglio stesso programma, ma con apertura anticipata alle 15.30, mentre lo stand gastronomico aprirà i battenti alle 19,30. Dopo cena ancora musica fino a notte.

Domenica 7 luglio la giornata più emozionante nelle strade e nelle vie del borgo, mentre a Monteruzzo prosegue “Medioevo in mostra” dalle 11 fino a notte e si pranza a partire dalle 12,30.

Dalle 16,30 nel centro storico inizia lo spettacolo, con gli sbandieratori e i musici di Alba, che aprono il corteggio storico in costume che dalla corte del Doro attraverserà il borgo fiuno al castello di Monteruzzo. In piazza Garibaldi drammatizzazione e spettacoli di grande suggestione.

Alle 20,30 a Monteruzzo nuova esibizione degli sbandieratori di Alla, mentre la Corsa delle botti prenderà il via alle 21 partendo dalla strada davanti alla Mazzucchelli, e si concluderà al castello con la consegn del “pallium” al rione vincitore.

Alle 21,30 sempre nel parco del castello la rappresentazione storica che quest’anno mette in scena il matrimonio di Baldassarre, nipote del Crdinale Branda Castiglioni, con Caterina Marliani, discendente di una nobile famiglia milanese.

Lo spettacolo finale, “Incanto“, è affidato anche quest’anno alla Compagnia dei folli.

Alle 23 la 44° edizione del Palio dei Cstelli si chiude con lo spettacolo di fuochi d’artificio.

