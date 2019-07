Pallacanestro Varese, nessun rischio per l’iscrizione al campionato

La Pallacanestro Varese non è a rischio iscrizione per il prossimo campionato di basket di Serie A. La società biancorossa replica a un trafiletto apparso sulla Gazzetta dello Sport di oggi che indicava quattro società (Avellino, Cantù e Brescia le altre) alle prese con alcuni problemi legati ai controlli della Comtec. In una nota che riportiamo qui sotto, il club di piazza Montegrappa spiega come sia già avvenuta la ricapitalizzazione (di 104mila euro) da parte dei soci – il Consorzio “Varese nel Cuore” e in misura minore il trust “Il basket siamo noi” – necessaria per ottemperare le richieste della stessa Comtec.

Una cifra per altro ben più bassa rispetto a quelle affrontate nelle estati precedenti, in particolare a quella del 2017 quando il Consorzio fece uno sforzo davvero straordinario per garantire alla Pallacanestro Varese di rimettersi “in pari” e potersi così iscrivere al campionato.

«In relazione a quanto emerso sulle pagine de “La Gazzetta dello Sport” nell’edizione odierna, Pallacanestro Varese comunica di aver completamente ottemperato alle richieste relative al raggiungimento dei parametri di bilancio al 31 marzo 2019 richiesti dalla Comtec per l’ammissione al campionato 2019-2020.

“Varese nel Cuore” ed il resto della proprietà del Club, nel corso dell’assemblea straordinaria tenutasi mercoledì 26 giugno 2019, ha approvato ed effettuato un versamento di € 104.000 necessario alla ricapitalizzazione.

Pallacanestro Varese, pertanto, sarà regolarmente ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie A».

Come mai, dunque, Varese è stata indicata come società a rischio? Un – piccolo – intoppo c’è effettivamente stato ma è di altra natura. Il club in passato ha scelto (come molti altri) di rateizzare alcuni pagamenti ma non avrebbe mai ricevuto dalla Agenzia delle Entrate una delle cartelle necessarie per effettuare il versamento. L’ammontare è di circa 50mila euro, una cifra che gli ispettori della Comtec hanno comunque rilevato e chiesto di saldare entro l’11 di luglio e che Pallacanestro Varese provvederà a pagare. Da questo punto di vista, come sottolineato anche dal comunicato, il club non appare turbato. E visti i precedenti – il già citato 2017, in particolare – non c’è davvero alcuna preoccupazione per la regolare iscrizione che dovrà essere ratificata il 16 luglio dal Consiglio Federale.