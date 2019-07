Il peggiore degli atteggiamenti è l’indifferenza

Caro Direttore,

riferendomi alla Professoressa di Romentino che con un post di qualche giorno fa ha violentemente offeso ed insultato la memoria del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, vorrei chiedere un momento di riflessione a noi tutti.

Il degrado incredibile a cui l’assenza di valori ci sta portando sta entrando anche nel corpo docente delle scuole. Un degrado che è verbale, che diventa urlo sui social, nella speranza di un altoparlante mediatico personale di superficialità ed ignoranza che dia importanza al messaggio.

Dobbiamo non essere indifferenti a questo segnale. Come scrisse S. Hessel in un suo libro, l’indifferenza è uno dei peggiori atteggiamenti che l’uomo può avere.

Se ci comportiamo con indifferenza perdiamo una delle componenti essenziali della civiltà che è l’indignazione. L’impegno è la diretta conseguenza dell’essere indignati.

E oggi, mi scuso, ma vorrei proprio che tutti quanti noi che non la pensiamo come la professoressa, ci unissimo in un grido di dolore e di vergogna e allo stesso tempo lanciassimo un urlo forte di speranza di educazione valoriale che dovremo tutti quanti riacquisire.

Cordialmente,

Simonetta Gadaleta Silva