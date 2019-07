In Piazza Italia potrebbe nascere un centro analisi e prelievi

Sono vuoti dal luglio 2018 ma nel giro di qualche mese potrebbero diventare un centro prelievi e analisi, nel centro del paese. Stiamo parlando dei locali di proprietà del comune, in Piazza Italia, sotto i portici.

La Laveno Mombello Srl, società che gestisce gli immobili del comune infatti, ha messo a bilancio cinquantamila euro per la messa a norma degli spazi, come approvato durante il consiglio comunale di ieri sera, 29 luglio. Il primo cittadino infatti, ha spiegato che l’idea potrebbe concretizzarsi entro la fine dell’anno, seppur al momento c’è solo una ipotesi progettuale.

L’ampio locale, prima negozio di abbigliamento, potrebbe quindi ospitare un importante servizio per la comunità e, ovviamente, verrebbe gestito con personale competente in materia.

Il primo cittadino inoltre, ha spiegato che i locali sono stati messi a bando per ben due volte ma in entrambe le occasioni nessuno ha presentato richiesta per prendere in gestione gli spazi che si affacciano nella centralissima Via Labiena.