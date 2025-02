Laboratori di circo gratuiti traSguardi per ragazzi a Laveno

A partire da oggi, lunedì 24 febbraio e fino a maggio, ogni lunedì dalle 15:00 alle 16:30, la palestra del Liceo Sereni di Laveno ospiterà Laboratori di Circo per ragazzi dai 15 ai 34 anni: un’occasione di socialità e di sperimentazione di nuove forme di espressione attraverso il movimento e il gioco.

Il percorso, completamente gratuito e curato dagli insegnanti di Spazio Kabum, scuola si circo di Varese, permetterà di esplorare diverse discipline circensi: dalla giocoleria all’equilibrismo, dal clown all’acrobalance, migliorando riflessi, coordinazione e concentrazione.

Un’esperienza che, oltre a divertire, stimola il senso di responsabilità, la collaborazione e la capacità di trasformare ogni errore in un’opportunità di crescita.

Il laboratorio fa parte del progetto traSguardi, un’iniziativa pensata per i giovani tra i 15 e i 34 anni, con l’obiettivo di promuovere inclusione sociale, crescita personale e partecipazione civica attraverso l’arte, la comunicazione e la formazione.

Il progetto ha ottenuto un importante finanziamento di 40.000 euro da Regione Lombardia, grazie al bando “Giovani SMART 2.0”.

Un’occasione da non perdere per mettersi in gioco, scoprire nuove abilità e vivere un’esperienza coinvolgente senza alcun costo, all’insegna della creatività e del divertimento!

Per maggiori informazioni e iscrizioni scrivere a spaziokabum@gmail.com.