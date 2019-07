Più fondi per personale e strutture sanitarie

Per l’anno in corso, Regione Lombardia potrà stranziare complessivamente la cifra record di 290 milioni di euro per investimenti nel settore socio sanitario. Le ATS e ASST potranno quindi programmare ed eseguire interventi di carattere infrastrutturale, messa in sicurezza degli edifici, acquistare macchinari di ultima generazione e sostituire quelli obsoleti, potenziare gli impianti di climatizzazione e portare a termine lavori di manutenzione, implementare il progetto della Cartella Clinica Elettronica.

Le risorse disponibili:

– 120 milioni di euro programmati e assegnati prima dell’estate;

– 80 milioni previsti in assestamento e assegnati entro settembre;

– 90 milioni entro la fine dell’anno.

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Il Fondo socio sanitario regionale della Lombardia per il 2019 ammonta a 18.550.000.000 di euro, con un incremento di 240 milioni rispetto al 2018.

Il costo del personale in servizio negli ospedali e nelle strutture sanitarie e’ pari a 5,4 miliardi di euro.

Il Cosiddetto Decreto Calabria, successivamente convertito in legge, consente di elevare il tetto per il reclutamento del personale rispetto al 2018 per un importo pari al 5 per cento dell’incremento del fondo regionale.

Pertanto, nel 2019 Regione Lombardia potrà spendere 12 milioni di euro in più per assumere medici, infermieri e operatori. Di questi, due milioni sono stati attribuiti all’ospedale Del Ponte di Varese per poter attivare, entro fine anno, il nuovo pronto soccorso e la terapia intensiva pediatrica.