Pomeriggio critico per i social: problemi per Facebook, Whatsapp e Instagram

Impossibile caricare su Facebook post con foto e foto singole, problemi a scaricare file audio e video su Whatsapp, ma anche strani malfunzionamenti su Instagram.

Pomeriggio problematico per gli appassionati di social: blocchi e malfunzionamenti si sono registrati a partire dalle 16 in Italia (in particolare in Lombardia) e in diverse zone d’Europa, ma anche negli Stati Uniti, su tutti e tre i socialnetwork dell’impero Zuckerberg.

Tra le zone più colpite il nord Europa e la costa atlantica degli Stati uniti.