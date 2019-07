«Il punto prelievi non avrà discontinuità»

«Sono voci infondate quelle che parlano di una chiusura del punto prelievi di Cuveglio».

A dirlo è Francesco Paglia interpellato da Varesenews dopo la notizia di cui si parla in paese, cioè di una possibile chiusura del poliambulatorio.

«Il punto prelievi andrà avanti a funzionare: il servizio non avrà discontinuità. Agrisol ha chiesto in via informale di sospendere la sua attività ma fintanto che non troveremo soluzione continuerà a funzionare come oggi. Abbiamo già due soluzioni per il problema. Il punto prelievi continuerà a funzionare e anche l’attività diagnostica».

L’immobile è comunale ma circa un anno fa era stato realizzato un bando di gara e la cooperativa Agrisol si era aggiudicata il bando per la gestione del servizio mantenendo aperto sia il punto prelievi, sia le visite specialistiche per l’accesso a pagamento.

Ora, come conferma il sindaco, si cercherà una nuova soluzione «che verrà adottata a breve».