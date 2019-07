Riccardo Bianco in concerto

Giovedì 1 agosto nel bel cortile della Biblioteca del Comune di Gavirate, alle 21.00, avrà luogo il concerto di Riccardo Bianco e del suo Egon Jazz Quintett.

Riccardo Bianco è un sassofonista Jazz che vive e lavora nel nostro territorio. Ha collaborato con il Piccolo Teatro di Milano e si è esibito negli Istituti di Cultura Italiana in Europa, Stati Uniti e Giappone. In questo concerto presenta sue composizioni originali e rielaborazioni, accompagnato da musicisti di grande sensibilità artistica che hanno collaborato con importanti jazzisti in concerti e produzioni televisive.

L’appuntamento è per giovedì 1 agosto alle 21.00.

Il Quintetto:

Riccardo Bianco Sax tenore

Alberto Centofanti Pianoforte

Simone Mauri Clarinetto basso

Giordano Rizzato Batteria

Raffaele Romano Contrabbasso

Riccardo Bianco inizia lo studio del flauto traverso e poi aggiunge sax tenore e soprano. Si forma frequentando diverse edizioni di Siena Jazz, di Umbria Jazz, di “ I Love Jazz “ tra Genova e Roma. Frequenta i corsi di Armonia Funzionale a Milano con Filippo Daccò. Approfondisce lo studio del sax con Emanuele Cisi e, soprattutto, con Claudio Fasoli. Crea Olos trio di musica etnica e insieme a Claudio Farinone (chitarra) e ad Arup Kanti Das (percussioni) incide il cd Olos per l’etichetta Klee.

Partecipa al progetto Pertre Jazz Quartet come musicista e compositore; con questo quartetto e la partecipazione straordinaria della trombettista Hilaria Kramer incide l’omonimo cd registrato dal vivo da Radio Due Svizzera a Riva San Vitale. Si esibisce in concerto con FaRe Musica Ensemble sotto la direzione di Oskar Boldre. All’interno di un progetto multimediale centrato sul Futurismo Italiano partecipa, tra il 2008 e il 2010, in qualità di unico musicista-performer alle rappresentazioni nelle maggiori città italiane (Roma , Milano, Venezia, Torino, Reggio Calabria) e negli Istituti di Cultura Italiana all’Estero (New York, Chicago, Tokyo, Istanbul, Tel Aviv, Cracovia, Vilnius). Diplomato in Sassofono Jazz presso il Conservatorio “ Giuseppe Verdi” di Como.