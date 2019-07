Il ristorante e l’associazione “Articolo 3” insieme per l’inclusione

Parola d’ordine Inclusione: l’associazione Articolo Tre stringe un accordo di collaborazione con l’imprenditore varesino Andrea Impastato che ha realizzato un parco giochi inclusivo, di oltre 300 mq, all’interno del suo ristorante di Marchirolo.

L’idea è quella di realizzare insieme degli eventi nella nuova struttura, per coinvolgere il maggior numero di persone e creare così efficaci situazioni di graduale inclusione sociale.

L’associazione Articolo 3 lavora è nata proprio per creare inclusione, a sostegno dei bambini con disabilità e delle loro famiglie, proponendo casi, modelli, esperienze in grado di aiutare i “più fragili” ad avere più diritti: «Sono felice che un imprenditore varesino abbia pensato a un progetto così ambizioso e socialmente utile. Da parte nostra ci sarà la massima collaborazione per valorizzare questa opportunità», commenta Emanuela Romeo, presidente dell’associazione, sottolineando il valore dell’area giochi, in cui bambini possono muoversi tranquillamente, in autonomia, senza barriere architettoniche.

Creare occasioni di inclusione in cui più persone possano vivere insieme uno spazio di gioco adatto a tutti i bambini è lo scopo comune su cui l’associazione e l’imprenditore lavoreranno in sinergia.