Sciopero notturno in ATM: “Un’ora di stop tra le 3 e le 4 di sabato”

Le organizzazioni sindacali FILT CGIL – FIT CISL – UILT UIL – FAISA CISAL – UGL TPL – OR.S.A TPL- SAMA denunciano il tema delle aggressioni al personale in servizio sui mezzi ATM. “Non ultimo l’evento gravissimo accaduto nella notte del 26 luglio intorno alle ore 02:50 in piazzale Lotto -scrivono i sindacati in una nota- al capolinea della 91 circa, mentre la vettura era ferma per la sosta”.

Proprio per questo le Organizzazioni Sindacali per la giornata del 27 luglio hanno proclamato uno sciopero per il personale viaggiante Atm di superficie di 1 ora dalle ore 03:00 alle ore 04:00.

“A.T.M. S.p.A sta adottando alcune contromisure, purtroppo oggi insufficienti per garantire la sicurezza del personale A.T.M. e ai passeggeri a bordo dei mezzi” continuano i sindacati che sostengono: “non è più tollerabile continuare così contando sulla fortuna; l’escalation delle aggressioni con atti criminosi ci obbligano a prendere una posizione chiara prima che le vicende assumano aspetti con epiloghi più gravi nei confronti di chi è vittima, come il personale che svolge la sua attività lavorativa oltre all’utenza presente in vettura”.

“La politica dovrebbe mettere in campo atti concreti coinvolgendo tutte le parti in causa -continuano- dalle istituzioni, alla società, rendendosi parte attiva al fine di adottare i possibili provvedimenti preventivi, a tutela dei lavoratori del TPL, della cittadinanza e del patrimonio della collettività”.