Scompaiono le strisce blu e compare la multa

Gentile redazione buon giorno,

lunedì pomeriggio, primo luglio, sono andato in auto a Luino ho posteggiato sul lungo lago mi sono trovato una multa, perché non avevo pagato il parchimetro. Purtroppo a Luino le strisce blu non sono più visibili, ho parlato coi vigili spiegando l’accaduto. Mi hanno detto che la multa la devo pagare lo stesso.

Invio delle foto che dimostrano il tutto.

Salvatore Albanese