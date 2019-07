Una settimana di gare per il torneo “Roberto Pinto”

Da domenica 21 luglio a domenica 28 al campo sportivo di Porto Valtravaglia avrà luogo il 1° Torneo Roberto Pinto. Saranno 12 le squadre in campo con i giocatori di diverse età: dai più giovani ai più maturi tutti pronti a divertirsi in partite di calcio a 7 in memoria di un amico, di un conoscente e di un papà speciale.

Un torneo che non dovrà diventare un momento di tristezza, ma un momento in cui ricordalo e pensare a quanto sarebbe stato felice lui ad organizzarlo in prima persona. Il programma sarà il seguente: Da domenica 21 a giovedì 25 le qualificazioni, venerdì 26 speciale partita al femminile (da confermare la presenza di Valentina Bergamaschi, Atleta Azzurra impegnata fino a poco tempo fa nei mondiali di calcio femminile), sabato le semifinali e domenica le finali e le premiazioni.

Le partite di svolgeranno tutte le sere dalle ore 20.15, potrete seguirle anche in diretta streaming sui nostri canali Facebook e Youtube. Un evento che si svolgerà grazie al lavoro di tante persone, dalla società C.F. Alto Verbano, ai numerosissimi sponsor che hanno deciso di dare il loro contributo e al Comune di Porto Valtravaglia. Per non perdere nessun aggiornamento l’invito è a seguire le pagine social dedicate al torneo e a condividere con contenuti e foto con l’hastag #torneorobertopinto