Shop online: cannabis light tra i prodotti più acquistati

Sono sempre di più gli italiani che scelgono di effettuare i loro acquisti online e sono sempre di più i prodotti che si possono trovare negli shop digitali. Molti di questi sono i classici prodotti che vengono in mente quando si pensa agli e-commerce – accessori di elettronica, abbigliamento, prodotti per la cura del corpo e via dicendo – ma negli ultimi anni si stanno affermando anche altri settori particolari.

Tra i prodotti più acquistati dagli italiani nell’ultimo periodo c’è la cannabis light, ovvero la cannabis che può essere acquistata legalmente in Italia e che rispetta le concentrazioni massime imposte dall’attuale normativa vigente. Nello specifico, agli agricoltori di canapa viene imposto un limite massimo di concentrazione del THC dello 0.6%, mentre per la vendita al dettaglio la concentrazione che non si può superare è dello 0.2%.

La legalizzazione della cannabis che rispetti queste concentrazioni di THC ha creato un mercato controllato per tutti quelli che hanno intenzione di consumare cannabis con bassa dose di THC e prodotta con una filiera controllata. L’apertura del commercio e la sua legalizzazione hanno imposto infatti degli standard qualitativi, tutti a vantaggio dei consumatori. Tutti i produttori sono attualmente tenuti a rispettare le indicazioni per la commercializzazione dei prodotti, pena l’esclusione dal commercio.

In rete, i consumatori possono reperire in pochi click una vasta gamma di prodotti: si parte dalle coltivazioni tradizionali di canapa, fino ad arrivare ad alcune varietà che sono state create nell’ultimo periodo per offrire ai clienti dei gusti particolari. Ci sono poi tutta una serie di prodotti a base di cannabis light che completano l’offerta, ad esempio l’olio cannabis CBD, con un elevato contenuto di CBD ed un basso contenuto di THC.

L’olio è uno dei prodotti più apprezzati, per le sue proprietà benefiche e per i molteplici utilizzi che se ne possono fare. Un metodo innovativo di produzione di questo derivato è la spremitura a freddo della canapa, tecnica che consente di ottenere il massimo dalla canapa sativa, preservando tutti i suoi benefici naturali.

Per chi non si fosse mai avvicinato prima a questo prodotto, sono disponibili online dei kit di prova in diversi formati, ideali anche per fare una prova di gruppo con gli amici che sono incuriositi dalla cannabis light e che vorrebbero testarla. I kit sono anche vantaggiosi dal punto di vista economico, soprattutto se si acquistano quelli con delle quantità di cannabis maggiori.

Dopo essersi accorti del posizionamento della cannabis legale tra i prodotti più venduti online, ci si è chiesti il perché di questo successo e sono stati fatti dei sondaggi per cercare di carpire i motivi. Oltre alla possibilità di reperire una vasta gamma di prodotti in poco tempo – vantaggio di cui si è parlato in precedenza – i consumatori hanno espresso un parere positivo a proposito della convenienza dell’acquisto online. Facendo una ricerca in rete, è possibile individuare più prodotti simili ed è possibile scoprire in questo modo quello più conveniente.

Acquistare cannabis light online non è più solo una moda, infatti questa categoria di prodotti è divenuta una delle più amate da coloro che acquistano in rete.