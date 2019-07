Si aggrappa all’auto durante la rapina: trascinata e ferita

Stava rincasando a bordo della propria auto, una Fiat Doblò, quando uno sconosciuto si è impossessato del veicolo e l’ha trascinata per diverse decine di metri prima di farla cadere.

L’uomo, 55 anni, pregiudicato, per assicurarsi la fuga l’ha colpita diverse volte, e intercettato poi dai carabinieri è stato arrestato.

È successo nella serata di ieri nella zona residenziale di Olgiate Olona quando il sospettato – che è stato visto a piedi nella zona residenziale – avrebbe approfittato del momento in cui la conducente del veicolo era scesa dal mezzo per aprire il cancello della sua abitazione.

Salito a bordo del veicolo, si è dato alla fuga trascinando per alcune decine di metri la vittima, che si era aggrappata alla portiera del furgone nel tentativo di bloccare il rapinatore.

Ma non è tutto, perché il rapinatore dopo averla colpita più volte al capo ed al volto, riusciva a farla rovinare al suolo.

A seguito della richiesta pervenuta al “112” da alcuni automobilisti che assistevano alla scena, i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio si ponevano immediatamente alla ricerca del mezzo in fuga, cinturando l’area e pattugliando le strade di possibile transito.

Intercettato il veicolo, il conducente veniva definitivamente bloccato dai militari dopo un inseguimento di due chilometri.

Subito dopo si è proceduto all’arresto con l’accusa di rapina. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza alcolica poiché, al momento dell’arresto, si era rifiutato di sottoporsi all’accertamento con etilometro.

Il veicolo, la borsa e tutti gli effetti personali custoditi all’interno della vettura sono stati interamente recuperati e restituiti alla vittima.

La donna, accompagnata all’ospedale di Busto Arsizio, è stata dimessa con una prognosi di 8 giorni per “policontusioni e trauma cranico non commotivo”.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia di Busto Arsizio, in attesa del giudizio per direttissima.