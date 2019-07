Si cerca Pier Luigi Arduino, scomparso da Luino

È da martedì 2 luglio che non si hanno più notizie di Pier Luigi Arduino e di lui fino ad oggi non c’è alcuna traccia. L’uomo di 69 anni si è allontanato intorno alle 11 dalla sua abitazione di Luino e da quel momento non se n’é più saputo nulla.

L’ultima volta che è stato visto Pier Luigi Arduino indossava un pantaloncino corto grigio, maglietta dello stesso colore e sandali marroni.

La famiglia ha dato l’allarme e le ricerche sono attualmente in corso. Chiunque avesse notizie può contattare il numero 3496457630 oppure chiamare la Polizia di Luino.