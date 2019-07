Sneakers in mostra e dj set, appuntamento a Substrato

Sub Strato, lo spazio di Via Robbioni, presenta “Walk the Line – scarpe che nemmeno metto”, la prima shoes & art exhibition in Italia.

Una collezione di oltre 30 ricercatissime sneakers di quattro giovani collezionisti varesini, Nicolò Della Valle, Lorenzo Buosi, Luca S., Simone Fanelli, che sarà accompagnata, nel fine settimana di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 luglio, da un esclusivo set di 20 illustrazioni originali, realizzate da un variegato collettivo di grafici ed illustratori. Ogni artista trarrà ispirazione da un pezzo della collezione per realizzare un’opera, che andrà poi ad accompagnare il pezzo durante la mostra.

L’evento aprirà i battenti alle 18.30 di venerdì 12, con l’accompagnamento musicale del collettivo Fare Cose, che animerà la serata con i suoi dischi. Nel corso della serata avrà luogo un live custom di un paio di sneakers, a cura di Fullie, che saranno portate a casa dal fortunato vincitore della raffle – una lotteria – che avverrà domenica 14. Tra i partner anche Refresh Shop, che presenterà la sua freschissima collazione durante l’inaugurazione della mostra.

L’evento continuerà con tante sorprese nella giornata di sabato 13, anche grazie alla partecipazione de La Compagnia della Bellezza (ore 18), che porterà due dei suoi migliori parrucchieri ad eseguire dei tagli ispirati al concept dell’evento. Per tutto il pomeriggio sarà possibile gustare la specialità di casa Buosi, nella sua versione tradizionale e in quella estiva.