Sylvester Stallone torna al cinema per un’altra sfida

Escape Plan 3 – L’ultima Sfida, diretto da John Herzfeld e ultimo capitolo della saga con Sylvester Stallone, uscirà nei cinema italiani giovedì 4 luglio. Ray Breslin (Sylvester Stallone) e Trent DeRosa (Dave Bautista) devono lavorare insieme ad Hush (50 Cent) per liberare un membro della squadra, detenuto in un carcere noto come Prigione del Diavolo, da cui nessuno prima d’ora è mai riuscito ad evadere.

Ti presento Patrick, una simpatica commedia americana, arriverà nelle sale italiane il 4 luglio. Sarah (Beattie Edmondson) sta attraversando un periodo di crisi: lasciata dal fidanzato, riceve in eredità dall’adorata nonna un carlino viziato che le complicherà la vita. La presenza di Patrick, però, diventerà la molla per far ritrovare alla ragazza la fiducia in se tessa e anche l’amore!

Un genere decisamente diverso è quello di Annabelle 3, nelle nostre sale da mercoledì 3 luglio. Il terzo episodio che ha protagonista la bambola di “The Conjuring” racconta il tentativo dei due demonologi Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga) di rendere inoffensiva la creatura. Rinchiusa in una soffitta e protetta da un vetro consacrato da un sacerdote, tuttavia, Annabelle non si darà per vinta, decisa a terrorizzare i Warren e la loro figlioletta Judy (Mckenna Grace).