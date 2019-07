Torna “Sorriso di stelle”, una serata da sogno che aiuta i prematuri

Per la quarta volta consecutiva, torna la serata “bella e buona” : il 16 luglio torna infatti “Sorriso di Stelle”.

L’evento, che unisce presentazione e degustazione dei sapori e dei prodotti del territorio della nostra provincia e scopi benefici, è organizzato da Confcommercio Uniascom della provincia di Varese e dall’Associazione Provinciale Cuochi Varesini, in collaborazione con Coldiretti Varese e Associazione Pasticceri per la vita e l’associazione Panificatori ed è stato presentato nella sede in cui si svolgerà, la villa Andrea delle ville Ponti, davanti al presidente Uniascom Giorgio Angelucci, i partner di Coldiretti, e presentata da Chiara Milani, che sarà anche madrina della serata.

«Un evento nato durate un viaggio a Roma con Pierangelo Brotto e Lino Gallina – spiega Giordano Ferrarese, presidente Fipe e uno degli ideatori della serata – Abbiamo deciso che volevamo fare un grande evento per la provincia che però facesse qualcosa di buono, e così è nato Sorriso di Stelle. Con una squadra che ormai è grandissima: sono centinaia le persone che si mobilitano, da volontari, per la serata».

Oltre alla parte degustazione, non mancherà anche l’intrattenimento per la serata: a partire dall’ormai immancabile musica di Mastermax dj. Gli ospiti in arrivo saranno inoltre accompagnati addirittura… in carrozza, con una sorta di navetta d’antan.

TANTE ISOLE, QUEST’ANNO CON DOPPIA POSTAZIONE

Come sempre, il sistema delle isole con le varie degustazioni si ripresenterà, per dare libertà di scelta agli invitati: e per smaltire piu correttamente le persone, senza creare lunghe code – l’anno scorso sono stati circa 700 – le isole saranno sdoppiate: ci saranno due postazioni per ognuna.

Come sempre, ci sarà l’isola del risotto: «Quest’anno ci sarà un solo tipo di risotto, m asarà un ricetta particolare, legata strettamente al territorio: sarà un risotto alle pesche di Monate e miele varesino» spiega Damiano Simbula, un altro degli chef coinvolti fin dalla prima edizione dell’evento.

Un’altra è l’isola della Carne: «Saranno due diverse: fredda e calda» Mentre due saranno anche le isole di Birra, gestite da Unibirra e da Donegal Pub. Il vino arriva «Dalla Cascina Ronchetto, mentre tra le proposte ci sarà anche una riedizione “in salsa varesina” della pappa col pomodoro.

Seguendo gli ultimi dettami, tornerà anche l’isola vegana e crudista: una festa di verdura – declinata in paste fredde, insalate, caponate – e di frutta che già ha appassionato anche chi non segue i dettami salutisti.

Ci saranno anche pani particolari, realizzati dall’associazione panificatori: «Tra gli altri ci sarà anche il pane alla canapa (legale!) e il pane all’alga spirulina – ha spiegato Franco Borroni, dell’associazione – Parte del pane sarà inoltre realizzato al CFP di Varese e all’Enaip di Busto»

L’isola dei dolci è a cura dell’associazione pasticcieri per la vita «La nostra associazione è fatta di una quindicina di pasticcieri che uniscono le forze a scopo benefico – ha spiegato Mario Bacillieri in rappresentanza degli associati – Siamo orgogliosissimi di partecipare a questo evento, e faremo una torta realizzata con frutta del territorio».

NUTRIRE I PREMATURI, LO SCOPO BENEFICO DELL’ANNO

foto di gruppo con i partecipanti

Lo scopo benefico di quest’anno è strettamente legato alla nutrizione: a spiegarlo sono stati Daniele Donati dell’associazione genitori “Tincontro“ che ha spiegato come: «Il nostro obiettivo come associazione è rendere noto e sostenere lo straordinario lavoro di un reparto invisibile ai più, quello della terapia intensiva neonatale. Per questo abbiamo sposato la causa del progetto Blud, la banca del latte umano donato».

Il progetto Blud sta diventando una realtà in Lombardia e Varese, dopo Brescia e Milano, è il terzo ospedale del bambino a renderlo possibile: a spiegarlo nei particolari è stata Angela Bossi, viceprimario della terapia intensiva neonatale. «Il latte umano dà vantaggi straordinari per la salute dei piccoli: ma qualche volta non è sufficiente. Il nostro primario Agosti già nel 2012 aveva ipotizzato l’apertura di questa “banca”, ora sta per diventare realtà: dovrebbe aprire entro la fine dell’anno. E, anche grazie alla vostra iniziativa, sarà possibile dotarlo di quello che serve. Non è un progetto solo varesino: in tutta l’area dell’Insubria sarà possibile donare e ricevere latte. I maggior i beneficiari saranno i neonati pretermine, ma non solo: anche neonati che devono alimentarsi dopo operazioni chirurgiche o i neonati con cardiopatie e immunodeficienze».

TUTTE LE INFO PER PARTECIPARE

Daniele Donati e Angela Bossi

I biglietti per la serata, che ha un costo di 30 euro, quasi interamente devoluti alla causa, si trovano on line, su www.sorrisodistelle.com: per informazioni si può chiamare allo 0332.342210 o scrivere all’email info@uniascom.va.it