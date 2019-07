Il Panperduto da esplorare navigando

Tour completo del Panperduto

BARCA + GUIDA + MUSEO (durata 90’)

Gioiello d’idraulica industriale, il Panperduto rappresenta un grande patrimonio culturale, storico, ambientale del territorio. Durante questo tour in barca sarà possibile visitare tutto il Panperduto, navigare sul Fiume Ticino fino allo sbarramento di Porto della Torre, comprendere il complesso sistema idrico della Diga e dell’Opera di Presa del Panperduto, fino al Museo delle Acque Italo Svizzere, dove una grande mappa del territorio ci illustrerà l’origine, la storia e la complessità strutturale e funzionale del bacino idraulico italo-svizzero del Ticino. Durante il tour si potranno visitare anche il Giardino dei Giochi d’Acqua, la scala di risalita dei pesci e la diga, ritornando a piedi dall’Opera di presa, monumento simbolo del Panperduto.

PROGRAMMA

Imbarco davanti all’ostello del Panperduto. Concata, navigazione sul fiume Ticino fino a Porto della Torre. Concata del Panperduto e navigazione in bacino. Sbarco davanti al Museo delle Acque Italo Svizzere, visita al museo e al Giardino dei Giochi d’Acqua. Visita alla diga e all’opera di presa, rientro a piedi all’ostello.

INFORMAZIONI

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

Si consigliano abbigliamento e scarpe sportive.

Sono ammessi anche gli amici a quattro zampe, unicamente se dotati di guinzaglio.

Il punto di ritrovo è presso l’info point / caffetteria del Panperduto, 15 minuti prima dell’iniziativa

È importante arrivare puntuali.

In caso di maltempo l’attività sarà sospesa e tutti gli iscritti saranno avvisati per tempo.

Per prenotazioni superiori agli 8 partecipanti, viene richiesto pagamento anticipato.

L’iniziativa prevede un contributo di 15,00 € a partecipante.

Gratuito per i bambini fino ai 2 anni.

Prenotazioni e biglietteria:

(ma-do 8.30-12.30; 14.30-17.30)

www.panperduto.it | visit@panperduto.it

Cell. 342/6766047

BARCA + GIARDINO DEI GIOCHI D’ACQUA

Iniziative per famiglie e bambini

Protagonista assoluta del paesaggio del Panperduto che incanta, è l’acqua. Ad ogni sguardo se ne percepisce la maestosità, la potenza e l’importanza delle opere di derivazione e canalizzazione. Durante questa iniziativa, adatta soprattutto a famiglie e bambini, tutti potranno comprendere e sperimentare il movimento e la potenza dell’acqua visitando il “Giardino dei Giochi d’acqua” con installazioni, viti di Archimede, mulini, canaline, paratoie e pompe permetteranno ai bambini (ma anche agli adulti) di apprendere la forza idrodinamica e cinetica delle acque divertendosi. Il Giardino dei giochi d’acqua si trova sull’isola di Confurto e si raggiungerà tramite navigazione in barca.

PROGRAMMA

Imbarco davanti all’ostello. Navigazione in bacino fino al Museo delle Acque Italo Svizzere (20’ circa). Sbarco al pontile del Museo; attività di gioco al giardino dei giochi d’acqua (circa 40′) . Navigazione in bacino in rientro. Sbarco e fine attività davanti all’ostello.

INFORMAZIONI

Si consigliano abbigliamento e scarpe adatte, costume, asciugamano e ricambio per i bambini, mentre si sconsiglia l’uso di passeggini (sono più comodi fasce e/o marsupi).

L’iniziativa prevede un contributo di 8,00 € a partecipante.

PRENOTAZIONI

