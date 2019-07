Ubriaco minaccia e sputa contro i carabinieri: arrestato

Nella serata di ieri, ad Arcisate, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese e della locale Stazione hanno arrestato un 39enne disoccupato del luogo già noto alle forze dell’ordine, poiché resosi responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza.

In particolare i militari a seguito di segnalazione telefonica al 112 sono intervenuti in via Campi Maggiori, presso un parco comunale, dove sorprendevano il soggetto in evidente stato di ubriachezza, poco dopo aver minacciato ed aggredito un cittadino extracomunitario.

L’uomo all’arrivo della pattuglia si è scagliato contro i carabinieri con spintoni e sputi: i militari l’hanno subito bloccato, tratto in arresto e portato ai Miogni, dove attenderà la direttissima.