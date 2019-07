Uccide l’ex moglie in riva al mare, l’omicida si è costituito

Si è costituito Domenico “Mimmo” Massari, il 54enne che ha ucciso l’ex moglie Deborah Ballesio all’interno dei bagni Aquario di Savona.

Secondo quanto ricostruito finora l’uomo, sapendo che l’ex compagna era impegnata in una serata karaoke, avrebbe fatto irruzione nel ristorante dei bagni mentre la donna era impegnata a cantare e le avrebbe sparato diversi colpi di pistola.

Massari a quel punto si è dato alla fuga lungo la spiaggia. Alcune testimonianze hanno fatto concentrare da subito gli inquirenti su un rio che sbocca proprio nei pressi degli Aquario: i vigili del fuoco sono ripetutamente entrati nella parte del rio che scorre sotto l’Aurelia, alla ricerca sia dell’arma che di eventuali indizi su dove possa essersi diretto il 54enne.

L’uomo, che non è un ex carabiniere come inizialmente riportato, era già stato condannato per il reato di stalking nei confronti della Ballesio, alla quale aveva anche dato fuoco al night “Follia”, nell’agosto 2015, ad Altare.

LEGGI TUTTO SU IVG.IT