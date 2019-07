Un pomeriggio sul prato, tra giochi, letture e golosità

Un picnic sul prato apre ad un pomeriggio ricco di giochi e divertimento. È il programma del “Family & fun picnic” di domenica 4 agosto dalle ore 12 sul pratone di Colle Sant’Elia a Viggiù.

L’evento, promosso dal Comune nell’ambito di Viggiù4Kids in collaborazione con Pro Loco, Associazione genitori e Parrocchia S. Stefano, prevede per tutto il pomeriggio fino alle ore 19, una serie di laboratori creativi, giochi di una volta e, per i più piccini, giochi in sabbionaia.

E prima che la festa sia finita, per tornare a casa rilassati con mamma e papà, letture ad alta voce “sotto l’albero magico” con i volontari di Nati per Leggere.

Per partecipare è necessario arrivare muniti di telo e pranzo al sacco, eventualmente acquistabile anche in loco grazie allo stand gastronomico munito di bevande, panini, caffé, gelati e anguria per tutti.

La quota di partecipazione è di 5 euro con prenotazioni entro il 31 luglio scrivendo a viggiu4kids@viggiu.comune.it oppure 346 3183918 (Debora).