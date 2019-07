Un weekend di festa con la Croce Rossa Italiana

Anche per quest’anno i volontari delle Componenti del Comitato locale C.R.I di Gallarate hanno organizzato la Festa d’Estate nei giorni 19, 20 e 21 luglio 2019 presso l’Area Feste di Casorate Sempione. Questa sarà la decima edizione dell’evento, lo scopo è quello di creare un evento che unisca le componenti della Croce Rossa e motivi i volontari ad iniziare una nuova esperienza di volontariato in Croce Rossa.

Questo evento deve e vuole essere un weekend di divertimento, di ritrovo tra vecchi e nuovi volontari, di incontro e conoscenza con tutti coloro che non conoscono o non fanno parte di questa associazione, ma soprattutto una festa di tutte le persone che hanno nel cuore la Croce Rossa.

Durante tutta la durata della manifestazione saranno presenti giochi per i bambini, uno stand in cui le componenti mostreranno alla popolazione le loro attività, e funzionerà uno stand gastronomico. La Festa si aprirà venerdì sera con la consueta fiaccolata che partirà dalla sede di Gallarate, seguirà poi la corsa podistica non competitiva di 5 km. Sabato pomeriggio ci sarà un torneo di beach volley, domenica pomeriggio vi sarà una simulazione di soccorso che vedrà coinvolti i volontari della Croce Rossa Italiana di Gallarate. Tutte le serate saranno all’insegna della musica in versione Tribute Band: il venerdì sera suoneranno i Jolly Blu (883), il sabato sera Da Zero a Liga (Ligabue), domenica sera Fonix Live Band (Rock anni ‘70/’80). Il ricavato di questa manifestazione sarà devoluto a sostegno delle attività del Comitato C.R.I. di Gallarate.

PROGRAMMA DELLA FESTA:

Venerdì 19 luglio 2019:

ore 18.45 Partenza dalla Sede di Gallarate della Fiaccolata organizzata dal Gruppo Sportivo C.R.I. di Gallarate

ore 19.45 Arrivo della Fiaccolata all’Area Feste e accensione del braciere

ore 21.30 Concerto “Jolly Blu” Tribute Band degli 883

Sabato 20 luglio 2019:

ore 15.30 Torneo di Beach Volley

ore 21.00 Concerto “Da Zero a Liga” Tribute Band di Ligabue

Domenica 21 luglio 2019:

ore 18.00 Simulazione di Soccorso con i volontari della Croce Rossa di Gallarate

ore 21.00 Concerto “Fonix Live Band” Rock anni ‘70/’80

Durante tutta la durata dell’evento sarà attivo il servizio ristorazione e bar e il castello gonfiabile e giochi per i bambini.