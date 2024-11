“I Comuni di Malpensa dovrebbero prendere esempio da Cardano al Campo”

Riceviamo e publichiamo il comunicato della Rete Comitati Malpensa dopo il parere negativo sul matserplan espresso dal Comune di Cardano al Campo, uno dei nove che aderiscono al Cuv, il Consorzio Urbanistico Volontario degli enti locali intorno all’aeroporto di Milano.

LA DELIBERA DI CARDANO AL CAMPO CONTRO IL MASTERPLAN

La notizia che il Comune di Cardano al Campo ha espresso, attraverso una delibera di Consiglio Comunale, un parere negativo al Master Plan ha finalmente rotto il silenzio che i Sindaci, in primis quelli del CUV, avevano fatto scendere su quel progetto.

La conformità del Masterplan non riguarda solo “burocraticamente” la conformità al proprio PGT, ma, poiché il PGT è elaborato anche rispetto a delle linee programmatiche e di visione dello sviluppo del proprio territorio, il Masterplan deve essere conforme anche a questo. Sono quindi gli indirizzi “politici”, prima di tutto, a dovere essere difesi.

ENAC e SEA non possono pensare di imporre i loro indirizzi di sviluppo del territorio, che non hanno mai discusso con le comunità che qui vivono, al nostro territorio.

Al netto delle “sparate umoristiche” del Senatore Candiani di qualche giorno fa, quello che emerge è che l’iter amministrativo del Master Plan 2035 sta proseguendo, dopo il parere positivo espresso dalla Commissione VIA/VAS del giugno 2023.

Come Rete Comitati Malpensa ci saremmo aspettati da parte dei Comuni una maggiore trasparenza e una maggiore comunicazione rispetto al proseguo dell’iter, visto e considerato che la convocazione della Conferenza di Servizi è dello scorso giugno.

La Conferenza dei Servizi è il secondo step dopo la VIA, e sappiamo che ha una partecipazione limitata ai soli enti istituzionali. Non ha quindi l’obbligo di pubblicità, di informazione e trasparenza propria della VIA, dove tutta la documentazione è a disposizione di chiunque sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente.

Ma proprio per questo avremmo gradito una maggiore informazione, da parte del CUV in primis, rispetto al proseguo dell’iter.

Fondamentale per quanto ci riguarda è il completo rispetto del Decreto VIA, parere ambientale positivo con le 13 prescrizioni.

Oggi, a maggior ragione, dopo la decisione presa dal Comune di Cardano al Campo, rilanciamo quanto avevamo chiesto qualche settimana fa, e cioè l’indizione di una assemblea pubblica indetta dal CUV, che aggiorni i cittadini rispetto all’iter del Master Plan 2035 e alle nuove rotte.

La trasparenza su un procedimento amministrativo così importante sotto tutti i punti di vista (ecologico, economico e sociale) per il nostro territorio e per la salute delle popolazioni coinvolte, è fondamentale: dopotutto stiamo parlando del secondo aeroporto italiano e non di una piccola realtà.

Infine, sempre in un’ottica di trasparenza, ci piacerebbe sapere quali saranno le posizioni dei Comuni in Conferenza dei Servizi.

Bene la posizione di Cardano al Campo, e gli altri?

Ecco ci dispiacerebbe sapere che il parere ambientale della VIA che teneva insieme in maniera razionale le ragioni del territorio e quelle del gestore aeroportuale siano portate avanti solo dal Parco del Ticino: l’unico ad esprimersi a difesa della Brughiera.

04 novembre 2024

Firmato dalle seguenti sigle di organizzazioni, associazioni e comitati, aderenti alla RCM

WVG

UNI.CO.MAL

LEGAMBIENTE TICINO

COORDINAMENTO SALVIAMO IL TICINO

LEGAMBIENTE BUSTOVERDE

ECOISTITUTO VALLE DEL TICINO

COMITATO PER IL DIRITTO ALLA SALUTE DEL VARESOTTO

LEGAMBIENTE GALLARATE

COMITATO SALVIAMO GLI ALBERI DI GALLARATE

SALVIAMO LA BRUGHIERA DI CASORATE SEMPIONE

COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DEI BOSCHI DI SAMARATE

ITALIA NOSTRA VARESE

CIRCOLO “LAUDATO SI’ BUSTO ARSIZIO “SAN FRANCESCO””