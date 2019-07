I vantaggi di un ripetitore GSM: quando è necessario

Purtroppo in Italia la copertura GSM non è omogenea; esistono ancora zone in cui poter ricevere una chiamata al cellulare, o scaricare un video da guardare in streaming, sono attività difficili, se non impossibili. In questi casi è utile usare un Ripetitore GSM a Doppia Banda Nikras LCD-800GD; si tratta di un dispositivo che consente di amplificare il segnale GPS dall’antenna più vicina, aiutando smartphone, tablet e notebook a ricevere un segnale più chiaro e privo di problemi.

Quando un ripetitore è necessario

Si tratta in pratica di un amplificatore del segnale che proviene da un’antenna nelle vicinanze. Grazie ai ripetitori GPS è possibile ottenere un segnale chiaro e stabile all’interno di edifici, in parcheggi, uffici, abitazioni, in cui il segnale dei vari operatori non è sempre facile da ricevere. Questa realtà è abbastanza diffusa in Italia e sono vari i casi in cui questo può risultare un problema di ingente portata. Si pensi ad esempio a uno stabile di uffici in cui alcuni operatori non sono in grado di offrire il proprio segnale; nona vere la linea sul cellulare compromette i rapporti con l’esterno e può essere un problema serio il fatto di non essere in grado di contattare clienti e fornitori. Anche per un albergo o un’attività commerciale questo tipo di dispositivo può essere importantissimo, visto che essere costretti a dichiarare ai propri clienti che all’interno della struttura alcuni dispositivi “non prendono”, quindi non sono in grado di collegarsi alla rete GSM o alla 3G, può portare a giudizi e recensioni negative.

Come funziona

Il ripetitore GSM non fa altro che amplificare il segnale disponibile in una zona circoscritta. Sono disponibili ovviamente prodotti div arie tipologie, che consentono di amplificare anche il segnale 3g o 4G, in modo da garantire una perfetta connessione non solo per quanto riguarda il traffico vocale, ma anche per tutto ciò che concerne i dati, quindi anche per la rete internet su dispositivi mobili. Chiunque acceda alla zona coperta dal ripetitore GSM potrà utilizzare come meglio preferisce il cellulare, o anche il tablet, indipendentemente dal gestore di cui ha l’abbonamento. In più questo tipo di dispositivo consente l’accesso alla rete a un numero illimitato di soggetti, in modo contemporaneo. Si deve poi considerare che i dispositivi non dovranno utilizzare in modo eccessivo l’energia a loro disposizione, che spesso viene dissipata a causa della costante ricerca della rete: in sostanza, la carica della batteria tende a durare molto di più.

Come si installa un ripetitore GSM

L’installazione è semplice e immediata, anche perché grazie alla presenza di un pratico display LCD è possibile seguire costantemente l’andamento della banda, così come evidenziare eventuali messaggi di errore. I ripetitori oggi disponibili in commercio sono facilmente scalabili, nel senso che si può adattare il loro funzionamento ad ambienti o zone di varie dimensioni, senza che il servizio reso ne risenta. Solitamente per l’installazione non è necessario l’intervento di un tecnico, perché si tratta di svolgere poche semplici operazioni.