Visite alla Palude Brabbia per turisti stranieri

La Lipu organizza visite guidate lungo i sentieri della Riserva Naturale Palude Brabbia dedicate a turisti stranieri e a tutti quelli che vogliono scoprire l’oasi nella sua veste estiva. Tra ninfee e libellule un facile percorso porterà gli “esploratori” alla torretta di osservazione dove ammireranno dall’alto la palude: un’occasione, con un pizzico di fortuna, per osservare rapaci e aironi in volo sugli stagni.

Queste le date delle escursioni:

LUGLIO: 16-18 (ENG) 23-25-30 (FR)

AGOSTO: 22-29 (DE)

SETTEMBRE: 3-10 (ENG) 12-17 (DE)

Visite dalle 9:15 alle 12:30 (con minimo 4 partecipanti)

Le visite guidate sono divise per lingua in base alla disponibilità della guida: a questo link trovate la pagina evento che riporta i giorni divisi per lingua

DE -Geführter Rundgang auf den Pfaden im Naturschuzgebiet “Palude Brabbia” für Touristen vom Ausland und für Jederman die die Palude in seinem Sommerkleid entdecken wollen. Zwischen Wasserlilien und Libellen führt uns ein einfacher Weg zum Observationsturm wo wir von oben die Reiher im Flug observieren zu können.

EN – Guided tours along the paths of the Palude Brabbia Nature Reserve dedicated to foreign tourists and to all those who want to discover the oasis in its summer look. Between waterlilies and dragonflies, an easy path will take us to the observation tower, where we will admire the marsh. An occasion, with a bit of luck, to observe birds of prey and herons flying over the ponds.