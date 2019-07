Vittoria Fontana, è nata una stella. Record U20 nei 100 metri agli Europei

(Foto Facebook – Federazione Italiana di Atletica Leggera)

Segnatevi questo nome: Vittoria Fontana.

La velocista gallaratese che compirà 19 anni settimana prossima (è nata il 23 luglio 2000), tesserata per la Fanfulla Lodigiana, corre fortissimo e sta brillando ai Campionati Europei Juniores di atletica leggera che si stanno svolgendo a Boras, in Svezia.

Come riportato dal sito della Federazione Italiana di Atletica Leggera, in semifinale Vittoria Fontana ha corso in 11.42 (+0.9 di vento) migliorando di due centesimi il suo personale e pareggiando il primato nazionale a trent’anni esatti: l’11.42 stabilito da Sonia Vigati il 19 luglio del 1989 a Pescara.

Ora la gallaratese dovrà affrontare la finale nella serata di venerdì 19 luglio (ore 20.35), nella quale punta a un risultato importante.

#atletica BRAVA VITTORIA! “È soltanto l'inizio, si può migliorare ancora in finale domani"