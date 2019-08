100mila euro per il turismo culturale sul Lago Maggiore

100mila euro per promuovere lo sviluppo economico del Lago Maggiore. Uno degli ultimi provvedimenti del governo riguarda proprio l’area del Verbano. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, Alberto Bonisoli, ha approvato 8 progetti che finanziano spettacoli ed altre iniziative culturali in questo territorio.

Per il 2019 il Ministero dei beni ed attività culturali ha stanziato in totale 100 mila euro per promuovere lo sviluppo economico del Lago Maggiore attraverso il turismo culturale. “L’area del Verbano si caratterizza per l’alto potenziale culturale, paesaggistico, storico e architettonico, ma finora non è stato sfruttato appieno – spiega il Ministro Alberto Bonisoli -. Per questo abbiamo avviato un percorso con le istituzioni locali e gli operatori turistici al fine di individuare proposte di rilancio culturale ed economico, che consentano una reale valorizzazione del territorio che si snoda tra Lombardia e Piemonte”.

Lo stanziamento riguarda alcuni comuni della sponda piemontese e tre comuni varesini, Sesto Calende, Ispra e Luino.

Il dettaglio: