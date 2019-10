Continua il trend positivo del turismo in provincia. Lo confermano i dati relativi al primo semestre del 2019, diffusi questa mattina dalla Camera di commercio di Varese e presentati dal funzionario Anna Deligios.

L’inizio della bella stagione, per il settore è stato particolarmente positiva, con un picco a giugno, quando le strutture ricettive del nostro territorio hanno registrato ben 233mila presenze.

OLTRE 1 MILIONE DI PERNOTTAMENTI NEI PRIMI SEI MESI DELL’ANNO

L’analisi dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio evidenzia che, nel periodo gennaio-giugno di quest’anno, è stato di oltre un milione il dato complessivo relativo ai pernottamenti mentre gli arrivi sono stati più di 600mila. Entrambi i dati risultano in miglioramento rispetto al 2018. Questo dopo che, da più di un anno, è operativo il nuovo portale che, introdotto da Polis-Regione Lombardia, permette ad alberghi e strutture extra alberghiere – quali bed and breakfast, campeggi, foresterie, ostelli, rifugi, case vacanza… – di inserire direttamente presenze e arrivi turistici. Le realtà in tal senso monitorate in provincia di Varese hanno così toccato quota 980, consentendo di avere un quadro esaustivo del sistema della ricettività.

LA STAGIONE INIZA AD APRILE

Entrando nell’analisi dei flussi relativi ai singoli mesi, si coglie con ancora più precisione la performance di giugno, quando la permanenza media ha sfiorato le due giornate, in crescita rispetto a quella abituale di 1,7 giorni. Buoni anche i risultati del mese di aprile, che segna l’apertura della stagione turistica dei laghi, con un’impennata del 33% nei pernottamenti rispetto a marzo.

UN TURISTA SU DUE E’ STRANIERO

Di grande interesse anche l’esame della differenziazione tra italiani e stranieri quanto ad arrivi e presenze. In entrambi i casi, la prevalenza è quella dei turisti stranieri, con cifre che sfiorano il 60%. Al vertice della top ten degli arrivi ci sono gli statunitensi, che nel primo semestre 2019 hanno raggiunto la provincia di Varese in oltre 45mila unità, seguiti dai tedeschi (39mila) e dai cinesi (31mila). Soprattutto nel primo e nel terzo caso, contribuisce la presenza sul nostro territorio dell’aeroporto intercontinentale di Malpensa.

LO SPORT TRAINA IL TURISMO

Nella classifica delle presenze, invece, al vertice ci sono i tedeschi, con 89mila pernottamenti da gennaio a giugno. Qualche curiosità, consentita dal nuovo sistema di rilevazione: la giornata che ha registrato più presenze in provincia di Varese è stata quella di sabato 8 giugno, in corrispondenza con i campionati italiani di canottaggio svoltisi alla Schiranna. Molto bene anche la settimana precedente, con flussi accentuati sabato 1° giugno, e il 20 aprile, in corrispondenza con la Pasqua.