Dalla “Sport Commission” un assist agli imprenditori del turismo

“Alzare l’asticella”, metafora che fa riferimento all’atletica leggera e in particolare al salto in alto o a quello con l’asta, è un espressione spesso abusata ma che ben aderisce a quanto rivelato dal presidente della Camera di Commercio, Fabio Lunghi, riguardo alla Varese Sport Commission. Nel corso della cerimonia per la firma del protocollo a favore della Tre Valli Varesine, il numero uno dell’ente camerale ha espresso soddisfazione per quanto realizzato in oltre quattro anni dal progetto che si occupa di “turismo sportivo” ma ha anche lanciato un’evoluzione per il futuro.

«È giunto il momento di stare vicini agli operatori economici che si trovano a gestire il flusso turistico generato dai tanti eventi sportivi che il Varesotto sta sostenendo e proponendo in questi anni – spiega Lunghi – È necessario essere pronti per ospitare tanta gente proveniente da lontano che ha, come nel caso dei ciclisti o dei canottieri, alcune richieste specifiche e ben precise. Per questo motivo, grazie anche al progetto Interreg “Amalake”, stiamo promuovendo un tour di tre giorni (dal 25 al 27 settembre prossimi) alla Trentino School of Management per studiare una situazione di eccellenza legata, in particolare, al turismo legato agli eventi e alle attività ciclistiche».

La proposta, come detto, è indirizzata soprattutto a chi lavora nel campo dell’accoglienza turistica: «I nostri imprenditori hanno fatto molto in questi anni per andare incontro alle esigenze dei “turisti sportivi” ma da parte nostra crediamo che sia sempre più importante restare aggiornati su quanto accade in altre aree e che, nel limite del possibile, sia utile investire in strutture nuove o nel rinnovamento di quelle esistenti. Quella in Trentino sarà una visita interessante e che potrà dare frutti» dice ancora Lunghi. Che poi dà un ulteriore assist alla questione: «Un altro passo da fare nel futuro prossimo sarà quello di presentare aree, anche attualmente dismesse, a quegli imprenditori immobiliari interessati a generare ulteriore economia in questo settore».