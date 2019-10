I big data che raccontano il turismo

Capire quando un territorio viene visitato e per quali ragioni, individuare le strutture ricettive e capire come le piattaforme digitali impattino sull’industria alberghiera di un territorio. Tutto possibile grazie ai dati, numeri che diventano utili anche per il racconto giornalistico. L’edizione 2019 di Glocal, festival del giornalismo digitale in programma a Varese dal 7 al 10 novembre, propone un approfondimento sul tema che coinvolgerà le istituzioni che questi dati li producono e i giornalisti che li utilizzano per svolgere il loro lavoro.

“Turismo e giornalismo: l’importanza dei big data per il racconto” è il titolo del panel in cartellone per venerdì 8 novembre alle 14 in sala VareseVive. Sul palco Massimiliano Serati, Direttore della Divisione Ricerca della Liuc Business School, che presenterà i risultati di una ricerca intitolata “Il potenziale di consumo nei territori e le prospettive di sviluppo in Lombardia”, che ha misurato le motivazioni che spingono i turisti nel territorio lombardo. Elena Provenzano, responsabile dell’ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Varese, illustrerà gli strumenti utilizzati dall’ente camerale per conoscere in tempo reale il tasso di occupazione degli enti ricettivi presenti sul territorio provinciale.

Insieme a loro due giornalisti che hanno utilizzato dei dati turistici per scrivere degli articoli. Per Info Data del Sole24Ore Riccardo Saporiti ha costruito una mappa dell’incidenza degli alloggi affittabili su Airbnb rispetto al totale delle abitazioni ed ha mappato gli alloggi disponibili sulla piattaforma nelle principali città italiane. Il lavoro realizzato da Isaia Invernizzi sulle pagine di L’Eco di Bergamo è andato invece oltre la semplice mappatura. Sì, perché è proprio partendo dall’articolo che riportava la mappa degli alloggi Airbnb attivi nella città orobica che la Polizia locale, incrociando questi con i dati in possesso dell’amministrazione, ha iniziato a sanzionare gli abusivi.

Come detto, il panel è in programma venerdì 8 novembre alle 14 in Sala VareseVive. Iscrivendosi sulla piattaforma Sigef, o al momento direttamente sul luogo dell’evento, i giornalisti che parteciperanno avranno diritto ai crediti per la formazione continua.