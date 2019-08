Carabinieri, controlli a tappeto in Piazza della Repubblica

Nella giornata di venerdì i Carabinieri della Compagnia di Varese hanno effettuato una serie di controlli a tappeto in piazza Repubblica e alcune zone limitrofe. Controllati oltre 30 cittadini e 2 ventenni del luogo sono stati segnalati alla Prefettura in quanto sorpresi nel centro della città in possesso di sostanze stupefacenti del tipo “Marijuana”, detenuta per uso personale. Questi controlli arrivano dopo qualche giorno dalla pubblicazione della lettera di una ragazza di 23 anni che non si sentiva sicura in piazza Repubblica. Lettera a cui era seguito un dibattito sulla sicurezza dell’area.

I controlli sono stati effettuati con pattuglie automontate e personale in borghese del Nucleo Operativo e Radiomobile, ed anche con l’impiego del servizio di Carabiniere di Quartiere nel centro del Capoluogo «con l’obiettivo di garantire una maggiore e costante presenza nelle aree sensibili quali Piazza della Repubblica, Via Morosini e Via Milano, dove i Militari dell’Arma hanno proceduto a numerosi controlli di polizia, mediante l’identificazione di oltre 30 cittadini extracomunitari, tutti regolari sul territorio nazionale, che bivaccavano in quei luoghi».

