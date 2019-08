Coccoloba rispetta il pronostico: suo il “Criterium Varesino”

La stagione estiva delle Bettole ha il proprio clou in due appuntamenti: se il Gran Premio Città di Varese di fine agosto è per tradizione il momento più atteso dal punto di vista mondano, il Criterium Varesino è la corsa di maggiore livello dal punto di vista sportivo, dato che è contrassegnata come “listed race”.

A centrare la vittoria dell’edizione 2019 della gara intitolata a Virginio Curti – uno degli uomini che hanno fatto grande l’ippica cittadina – è stato Coccoloba, il favorito tra gli otto purosange “sgabbiati” intorno alle 21,30 per contendersi il successo sulla distanza dei 1.500 metri della pista in erba.

Il cavallo allenato dai Botti e montato per l’occasione da Dario Vargiu ha confermato il pronostico della vigilia e grazie a un bell’allungo in retta ha resistito al tentativo di ritorno di Gerardino Jet (in sella Andrea Mezzatesta), altro soggetto “promosso” dagli scommettitori alla vigilia. Terza piazza invece per l’allievo di Grizzetti, Caballero Chopper, condotto da Silvano Mulas, tornato alle Bettole dopo la recente disavventura che lo ha visto sfortunato protagonista.