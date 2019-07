Si rompe la porta a vetri della sauna, fantino ferito alle “Bettole”

Un incidente avvenuto negli spogliatoi dell’Ippodromo Le Bettole di Varese ha causato il ferimento – per fortuna lieve – di un fantino piuttosto quotato nel panorama dell’ippica nazionale, Silvano Mulas detto Voglia (quando cavalca a pelo), che ha all’attivo anche una vittoria al Palio di Siena (per la Selva, nel 2010) e due in quello di Legnano (per la Flora nel 2009 e per Sant’Ambrogio nel 2012: foto di Legnanonews).

Mulas è rimasto ferito (tagli e graffi) a causa della rottura della porta a vetri della sauna che si trova, appunto, a disposizione dei fantini nella zona spogliatoi dell’impianto varesino. Pressoché illesi i suoi colleghi Marcello Belli e Davide Terzuolo che si trovavano – scrive il sito Mondoturf – all’interno della sauna stessa. Il problema si è registrato prima delle riunione di corse di sabato scorso (27 luglio) e quindi il 35 sardo non ha potuto partecipare alle gare in programma, per le quali era stato ingaggiato. Il fantino è stato trasportato in pronto soccorso dove gli sono state applicate le medicazioni del caso per poi essere dimesso.

«Si è trattato di una fatalità» spiega a Varesenews il direttore de Le Bettole, il dottor Giorgio Tosi. «La sauna è stata installata molti anni fa e non si è mai registrato alcun guaio, né rotture di questo genere. Naturalmente ci spiace quanto è accaduto ma, appunto, non ci sono problemi di sicurezza».

La notizia è stata ripresa sui social network dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Gian Marco Centinaio che in un suo post ha espresso solidarietà a Mulas ma ha anche sottolineato la necessità di «adottare un codice di legalità per gli ippodromi finalizzato a creare per gli operatori ippici condizioni di sicurezza indispensabili all’attività ippica». Una presa di posizione che né Tosi né altri dirigenti delle Bettole commentano ma che ha suscitato qualche malumore nel mondo dell’ippica, visto che è proprio il dicastero di Centinaio (il MiPAAFT) quello che sovrintende all’attività legata all’organizzazione delle corse dei cavalli nel nostro Paese. Forse, da un esponente politico di quel livello, era necessaria una reale valutazione dell’accaduto piuttosto che un post generico di quel tipo (fatta salva la giusta e doverosa attenzione al fantino rimasto coinvolto).