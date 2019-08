“Il concerto” nel mercoledì del cinema all’aperto

Mercoledì 7 agosto, nell’ambito di Busto Estate, quarto appuntamento con il cinema all’aperto, curato da BA Film Festival e Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Alle 21.30 nel parco di Villa Calcaterra (in via Magenta, 70) sarà proiettato “Il Concerto”, un film del 2009 diretto da Radu Mihăileanu.

Una coproduzione tra Russia, Italia, Francia, Belgio e Romania: protagonista è un direttore d’orchestra licenziato perchè non vuole separarsi dai suoi musicisti ebrei, che riesce a riunire i suoi vecchi amici e portarli a Parigi, spacciandoli per l’orchestra del Bolshoi.

Come sempre gli ospiti potranno accomodarsi su sedie o su coperte sul prato e sarà possibile acquistare pop corn e zucchero filato. L’ingresso è come sempre gratuito.