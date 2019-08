Davide Van De Sfroos a Clivio, VareseNews ti porta al concerto

Davide Van De Sfroos sarà in concerto a Clivio, sabato 31 agosto, al campo sportivo.

L’artista regalerà al pubblico uno spettacolo imperdibile che vedrà in scaletta i brani più famosi del suo repertorio in una veste totalmente rivisitata. I brani eseguiti, infatti, avranno un ritmo più coinvolgente con l’aggiunta di nuovi strumenti e suoni, in particolare il basso e il fisarmonica. Affiancheranno sul palco Davide Van De Sfroos i musicisti Angapiemage Galliano Persico (violino, tamburello, cori), Riccardo Luppi (sax tenore e soprano, flauto traverso), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori) e Francesco D’Auria (batteria, percussioni, tamburi a cornice, hang), Alessandro De Simoni (Fisarmonica), Simone Prina (basso).

Vuoi partecipare all’evento?

Rispondi alla domanda che segue e manda la tua risposta a agenda@varesenews.it con il tuo nome, cognome, numero di telefono. I primi quattro lettori che invieranno la risposta corretta vinceranno 2 biglietti per il concerto e verranno avvisati tramite mail.

Qual è il titolo della canzone che Davide Van De Sfroos ha portato al festival di Sanremo e quale sceneggiato si ispira?

Aperte le prevendite: www.ticketone.it/www.biglietteria.ch