Domenica 8 settembre, “chi ha il diabete non corre da solo”

Si correrà domenica 8 settembre la settima edizione di “Chi ha il diabete non corre da solo”.

La manifestazione, nata con lo scopo di invogliare la gente a fare sport e movimento e per far conoscere la malattia del diabete, è organizzata da Adiuvare onlus – Associazione Diabetici Uniti Varese.

Il ritrovo e la partenza sarà al Borgo di Mustonate a Varese:

Camminata di 3.0 km,

Camminata/gara podistica di 6.8 Km

Minigiro 800m

Questa settima edizione sarà inserita nel calendario del circuito del “Piede d’Oro 2019”

Stand gastronomico dalle 11.45 presso il campo da calcio di Lissago. L’iscrizione darà diritto a partecipare all’estrazione a premi che si svolgerà durante il pranzo.

Partenza ore 09.30 presso pratone/gazebo di Mustonate (Varese)

Tutte le info :

http://adiuvare.it/chi-ha-il-diabete-non-corre-da-solo-7a-edizione-8-settembre-2019/