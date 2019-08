Una domenica all’alpeggio di Monterecchio

“Gli Amici di Monterecchio” domenica 25 agosto vi aspettano per passare una giornata particolare ed indimenticabile su uno degli alpeggi più belli della provincia di Varese.

Alle ore 11 verrà celebrata la Santa Messa presso la cappelletta dedicata alla Madonna “Maria Regina della Vittoria”. Dopo la Santa Messa, intorno alle ore 12:00, il via con la polenta. Il successo e la partecipazione degli anni precedenti saranno anche questa volta uno stimolo per gli organizzatori, che provvederanno a dotare gli spazi preparati tra le caratteristiche baite di opportuna protezione in caso di mal tempo.

Si ricorda inoltre che per gli appassionati della montagna e per gli sportivi, è possibile raggiungere Monterecchio in una quarantina di minuti a piedi dal Passo Forcora; mentre per le persone meno sportive, per la giornata di domenica, la strada Forcora-Monterecchio sarà libera al transito di tutti i veicoli in modo tale da rendere accessibile l’alpeggio in tutta comodità.